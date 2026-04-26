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【出走取消】▽11R…スノーサイレンス（感昌）【過怠金】▽2R…小沢3万円（4角外斜行）▽4R…古川奈1万円（向正面内斜行）▽6R…荻野極1万円（直線内斜行）▽9R…菅原隆1万円（前検量の際に所定の検量時刻に遅れた）【戒告】▽3R…丹内（直線外斜行）丸山（直線内斜行）