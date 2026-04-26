コスプレーヤーでモデル・俳優の桃月なしこ（３０）が２５日、都内で、２ｎｄ写真集「むすび」（講談社）の発売記念イベントを行った。６年ぶりの１冊で、大胆なカットも収録。「見た目的にも大人になった部分もあると思う」とし、出来栄えには「“なしこ”で、７４５点で…」と照れ笑い。「１００点をつけちゃうとそれ以上がないという感じになってしまう」と向上心をのぞかせ「今のなしこらしさを出せたということで７４５点