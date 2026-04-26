◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）小浜佑斗内野手（２４）は打球が右翼手の頭を越えると二塁ベース上で屈託ない笑顔を浮かべた。２―０の３回。１点を加えてなお１死満塁。ＤｅＮＡの先発・片山の直球を振り切って、右翼線への２点二塁打だ。プロ初打点にルーキーは「満塁でしたし、変化球もあまり定まっていなかったので真っすぐに絞った。なんとか外野まで、という気持ちだったのでよかったです」とは