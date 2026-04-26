◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）プロ初勝利を挙げた巨人・又木鉄平投手（２７）のフィリピン出身の母・ミルドレドマヨさんが祝福メッセージを寄せた。又木が中学１年時に父が病死。女手一つで育ててきた母は仕事後に自宅で中継を録画観戦し、雄姿を見届けた。＊＊＊鉄平、プロ初勝利おめでとう。いきなり満塁からでしたが、よく頑張ったなと思いますし、私もうれしいです。子供の頃から困