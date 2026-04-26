芝クッション値10・2＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前8・2％、4角7・9％ダートG前9・6％、4角10・7％※土曜午前6時。芝は生育も順調で全体的に良好。開幕週の高速決着に対応できるかが鍵となる。ダートは適度に水分を含み、土曜は差しが決まっていた。