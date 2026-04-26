俳優で「少年隊」の植草克秀（59）が25日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、東山紀之（59)の愛車について語った。「少年隊」では以前、同番組に錦織一清が出演している。だが、東山は出演していないため「東山さんは車は好きだったんですか？」と聞かれると植草は「ヒガシはそんなに興味なかったんじゃないかな」と語った。だが、「ヒガシが最初に買った車はZじゃないかな。その後はド派手な9