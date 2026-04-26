＜シェブロン選手権3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞今季のメジャー初戦は、現在、第3ラウンドが進んでいる。【写真】ゴルフ場に現れた、癒やしのゲスト日本勢は11人が決勝をプレー。49位から出た岩井明愛が、7バーディ・1ボギーの「66」でホールアウトした。これでトータル5アンダーまで伸ばし、暫定13位タイまで急浮上している。また山下美夢有も、今週初の60台となる「67」で終了。岩