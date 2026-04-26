「ファーム・西地区、阪神２−７オリックス」（２５日、安芸球場）上々の再スタートとなった。阪神ドラフト３位の岡城（筑波大）は５打数３安打。チャンスメークの役割を果たした。「状態が悪かった時に比べると、良い感じになってきてます」まずは三回１死二塁。宮国から右前打を放ち、好機を拡大した。五回無死一塁でも再び左前打で得点につなげると、九回は先頭で古田島から右前打。抜群のアプローチで、最後まで虎のリ