「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）超満員のスタンドを背に、阪神・藤川監督が会見場に姿を見せた。夜空が広がるグラウンドから、スタンドのため息が押し寄せてくる。試合時間は今季両リーグ最長の４時間５８分。負けなかった。だが、勝てなかった。再三の好機であと一本が出ず今季ワースト１５残塁。細かなミス、ミスに泣いた。「粘った試合？そうですね…」。わずかに擦れた声を絞り出した。初回、１点を先制された