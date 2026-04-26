◇ア・リーグブルージェイズ ― ガーディアンズ（2026年4月25日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が25日（日本時間26日）、本拠でのガーディアンズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、2試合連続の5号本塁打を放った。前日の同カードで4試合ぶりとなる中越え4号ソロ、本拠ロジャース・センターでは3月30日（同31日）のロッキーズ戦以来25日ぶりの一発を放った岡本。この日は4月6日のドジャース戦以来16試合ぶ