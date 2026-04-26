「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）鬼門の立ち上がりに課題を残したが、粘りの投球で役割を果たした。先発の阪神・村上は７回７安打１失点。１２１球の粘投でエースの意地を見せた。またも初回が村上に牙をむいた。２死二塁から４番・坂倉に適時中前打を浴び、先制点を献上した。今季５試合目の先発にして、初回に失点するのは早くも３試合目。「自分が壊しかけた試合」と反省しきりで、「（坂本）誠志郎さんだったり