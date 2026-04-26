SixTONESの松村北斗が、日本テレビ系の7月期ドラマ『告白−25年目の秘密−』(毎週土曜21:00〜)で地上波ドラマ単独初主演を務めることが26日、明らかになった。演じるのは、一人の女性を25年間想い続けてきた男・雪村爽太。その愛は純愛なのか、執着という名の狂気なのか――。25年前に起きた事件と、それぞれが抱える秘密が絡み合う、無垢で危険なラブサスペンスが幕を開ける。松村北斗「野瀬化粧品」の総務部に勤める雪村は、自己