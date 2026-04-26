◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）渾（こん）身の１球で火消しした。不穏な空気を又木鉄平投手（２７）が一掃した。３回。先発のマタが２失点。残した２死満塁のピンチで、左の京田と対峙（じ）した。「満塁から投げたのは人生で初」。低め直球で一ゴロに封じ、追い上げムードを止めた。「そこはチームプレー。マタのカバーもできて良かった」。ロング救援で３回１／３を０封。プロ３年、通算１１登板目