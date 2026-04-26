巨人、ＭＬＢで活躍した高橋尚成さんが２５日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＭＬＢ挑戦のきっかけとなった巨人時代の同僚の実名を明かした。今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、規格外の契約金＆待遇を明かした。メッツほか４球団で活躍した高橋さんは、メッツで同僚だった五十嵐亮太さんと共演。「僕はマイナ