◇セ・リーグ中日5―2ヤクルト（2026年4月25日バンテリンドーム）一振りで、悪夢の週末に終止符を打った。2回1死満塁の先制機。初球をとらえた板山の一撃が右翼へ舞う。プロ初のグランドスラム。序盤に得たリードが今季9カード目で初の勝ち越しへ導き、開幕からの土日の連敗も8で食い止めた。「昨日は情けない打撃だったので、絶対に打ちたかった」声を弾ませたヒーローは前日、2度の得点機で凡退。試合前、井上監督か