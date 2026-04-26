◆米大リーグブルージェイズーガーディアンズ（２５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続の本塁打となる５号を放った。１打席目は空振り三振に倒れたが、４回先頭の２打席目に同点ソロを放った。０−１の４回先頭で迎えた第２打席、カウント１−１からの３球目だ。外角直球