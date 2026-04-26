◇パ・リーグオリックス4―2日本ハム（2026年4月25日京セラドーム）オリックスの太田が4番の仕事を果たした。初回に先制の適時二塁打を放つと、追いつかれた直後の5回には2死一、二塁から北山の初球の甘く入ったチェンジアップをとらえた中越え2点二塁打だ。「ランナーがいる方が打ちやすい。相手の投球が絞りやすくなるんで」という生粋のクラッチヒッターぶり。自主トレを共にした渡部が外野の正位置争いで台頭してお