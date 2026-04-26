◇セ・リーグ中日5―2ヤクルト（2026年4月25日バンテリンドーム）7回無失点の中日・大野が通算99勝目を挙げた。「2回の満塁弾があったので、ストライク先行でどんどん投げられた」。一度も先頭打者を出さない安定感抜群の内容。被安打3、与四死球もわずか1と37歳のベテランが本領を見せた。数字については「マー君（の勝ち星）に比べたら、半分もいっていない」と同学年のライバル、巨人・田中将の名前を挙げて冗談めか