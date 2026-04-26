◇セ・リーグ広島2―2阪神（2026年4月25日甲子園）広島はベンチ入り野手全員を起用する総力戦の末に今季初の延長12回引き分け。1点を追う9回に粘って追い付き、両リーグ最長4時間58分の死闘に持ち込んだ新井監督は「本当に全員がよく頑張ってしのいだ。9回は点が入らないと終わりだから、出塁したらつぎ込んでいくと決めていた」と振り返った。代打攻勢が9回に効いた。先頭の代打・菊池が四球を選んで出塁すると、代走・