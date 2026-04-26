◇パ・リーグオリックス4―2日本ハム（2026年4月25日京セラドーム）劇的すぎる復活だ。4―1から1点を返され、なお2死満塁で打席には昨季本塁打、打点2冠王のレイエス。一昨年9月28日の楽天戦以来、574日ぶりに上がった1軍マウンドだったが、オリックス・吉田は冷静だった。「京セラではああいう場面でよく投げていたんで。6―1とかになったら行くかも、という感じだったんですけど。ああいう場面の方が、いちいち考えず