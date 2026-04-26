博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』 ©️ABCテレビ 26日（日）は山里亮太をゲストに迎え、ラーメン三昧の1時間スペシャルをお届けする。丼麺探しの舞台となるのは、多摩川の自然と、おしゃれで洗練された街並みが共存する“ニコタマ”こと二子玉川（フタコタマガワ）。個性的なラーメン店が中心地に集まる、知る人ぞ知るラーメン激戦区だ。