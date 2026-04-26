◇春季高校野球神奈川県大会準々決勝桐光学園3―0日大藤沢（2026年4月25日サーティーフォー保土ケ谷）桐光学園が日大藤沢を3―0で破り、4強入りした。先発したプロ注目の最速151キロ右腕・林晃成（3年）は6回1/3を1安打無失点で4奪三振。進路をプロ一本とする身長1メートル91の大器は楽天など2球団のスカウトが視察する前で好投し、「テンポよくストライクゾーンに投げられた。出力を上げてもコントロールすることが次