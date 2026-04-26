「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）寄せられた期待を裏切らない。高々と舞い上がった阪神・大山の飛球に、スタンドからは歓声が上がった。取られた後に取り返した、価値ある犠飛。引き分けに終わった一戦ながら、試合の流れを即座に引き戻した貢献は色あせない。１点を先制された直後の初回だ。１死満塁の好機で打席が巡り、ターノックの高めスライダーを強振した。外野を襲った打球は左犠飛となり、三走・近本を悠々