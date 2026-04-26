◇パ・リーグオリックス4―2日本ハム（2026年4月25日京セラドーム）【記者フリートーク】吉田の復活を支えたのが、同じくトミー・ジョン手術を受けた宇田川、小木田との「トミー・ジョン界隈」だ。「相談相手になりましたし、お風呂で互い励まし合って」。ともに2学年上で、両者ともに最速150キロ台後半も出す先輩たち。復活を目指す上での指針にもなっていた。「宇田川さんや小木田さんに置いていかれないようにリハビ