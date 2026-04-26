「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）今季両リーグ最長となる４時間５８分の戦いの末、阪神は今季初の引き分けとなったが、頼れる中軸は健在だった。森下翔太外野手（２５）は初回に左手首付近に死球を受けながらも、八回に一時勝ち越しにつながる二塁打をマーク。佐藤輝明内野手（２７）は終盤に２安打を放つなど奮闘した。３試合ぶりの白星は逃したが、２６日こそ藤川監督に通算１００勝を届ける。ドロー決着の瞬間、