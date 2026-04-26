お笑いコンビ「おぎやはぎ」小木博明（54）が25日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演。かつて、「ゲレンデ」の愛称でも知られているメルセデス・ベンツGクラスが欲しかったが、買わなかった理由を明かした。この日のゲストは俳優で「少年隊」の植草克秀。現在の愛車が1998年に購入したG500で、その前にもG300、G320と乗り継いできたと語った。小木は「僕が30歳くらいの時、妻と出会ったときに、僕