AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝が現地時間25日に行われ、FC町田ゼルビア（日本）はアル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）と対戦した。今大会初出場で優勝を目指す町田は準決勝でアル・アハリ・ドバイ（アラブ首長国連邦）を相手に1−0の勝利。グループステージから全試合で無失点を継続する圧倒的な堅守を武器に、悲願のアジア制覇へ王手をかけた。黒田剛監督はこの大一番で準決勝と同じスタメ