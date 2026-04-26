今冬にオランダの超名門アヤックスに加入した冨安健洋は、去就が注目されている。元々、半年契約だった27歳のDFは、やはり今季限りで退団の可能性が高いようだ。先日、オランダメディア『FootballTransfers』は、アヤックスの右SB補強に関する記事の中で、「トミヤスがチームに残る可能性は低い」と報じた。このニュースに、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版が反応。４月24日に「484日ぶりの奇跡的な復帰。かつてのア