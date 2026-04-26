俳優で「少年隊」の植草克秀（59）が25日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、アイドル時代の恋愛事情を明かした。「おぎやはぎ」の小木博明が「歌番組の収録中とか、電話番号をこっそり渡すみたいな…」と聞き、矢作兼も「結構聞くよ。今みたいにLINEないからさ」と言うと、植草は「そんなこと言っていいのかなあ」と苦笑しながらも「よく覚えているのが、携帯がない時代だから、自宅の電話番号