◇東京六大学野球第3週第1日（2026年4月25日神宮）NPB審判員が頭部にバットが直撃した事故を受け、東京六大学野球でも球審のヘルメット着用が始まった。慶大―明大の1回戦で溝内健介球審が初着用。内藤雅之事務局長は「残念な事故があった。連盟としては球審をやっている方たちが不安になって今後に影響したらいけない」と説明し、数種類のサイズの捕手用ヘルメットを準備。義務化はされておらず、個人の判断に委ねられて