自分でも気がついていない日本食の魅力を、海外が発見する。そのような事例が増えている。海外での評判を敏感につかんでビジネスにつなげるよう工夫し、日本食の輸出を増やしていきたい。「バブル」と呼ばれるほど世界的に人気を博しているのが、抹茶である。カテキンなどの成分が健康によいとされ、サプリメント感覚で摂取されている。鮮やかな緑色はＳＮＳで見栄えがよく、投稿が相次いでいることも大きい。芳醇（ほうじ