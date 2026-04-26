米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設計画に反対し続けることを、沖縄県民は本当に望んでいるのだろうか。現実的な基地負担の軽減策や、県民生活の向上は、沖縄にとって重要な課題のはずだ。次期知事選を、地域の発展につなげる機会としなければならない。沖縄県の玉城デニー知事が記者会見し、県知事選（８月２７日告示、９月１３日投開票）に３選を目指して立候補すると正式に表明した。主要な争点の