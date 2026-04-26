ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。冬季大会の選手団パレードは初めて。フィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）は集結した約5万人の前でリフトを披露。今季限りで引退し、今後はプロとして活動することを初めて明かした。沿道を埋めた約5万人観衆の視線をくぎ