文部科学省は今年度から地域の医療機関で様々な疾病の診断や治療に対応できる医師の育成強化に乗り出す。医学部をもつ全国の国公私立大を対象に、中小規模の病院で長期間行う「地域実習プログラム」の開発を支援し、地域医療に携わる意欲と総合的な診療能力を備えた医師を養成する。深刻化する地域の医師不足の問題解決につなげたい考えだ。大学の臨床実習は一般的に、医学部４〜６年生が「スチューデント・ドクター」として様