与野党による「選挙運動に関する各党協議会」が、ＳＮＳ上の偽・誤情報対策などをまとめた論点整理案が判明した。選挙運動の文書や画像にＡＩ（人工知能）を利用した際は表示を義務づけることや、ＳＮＳを運営するプラットフォーム事業者に選挙への悪影響を軽減する対応を求めることを検討課題に挙げた。次回２７日の会合で各党が意見表明を行い、対応策の議論を開始する。論点整理案では、ＳＮＳやホームページを使った選挙
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