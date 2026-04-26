◇東京六大学野球第3週第1日慶大3―で明大（2026年4月25日神宮）1回戦2試合が行われ、慶大が3―2で明大を下し、開幕3連勝を飾った。先発した左腕の渡辺和大投手（4年）が9回2失点で完投。明大は昨春からのリーグ戦連勝が「13」で止まった。慶大がリーグ戦13連勝中だった明大を止めた。先発左腕の渡辺和が8安打されながら9回2失点で134球を投げ抜いた。昨春5月3日の東大戦以来、約1年ぶりの完投勝利に「気づいたら9回だ