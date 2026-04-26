町田―アルアハリ前半、アルアハリの猛攻に耐える町田・林（中央）ら＝ジッダ（共同）【ジッダ共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）決勝は25日、サウジアラビアのジッダで行われ、初出場の町田は延長の末に前回優勝のアルアハリ（サウジ）に0―1で敗れた。押し込まれながらも耐え、後半に相手が退場者を出して優位に立ったものの、攻め手を欠いた。延長前半に失点し、反撃は実らなかった。日本