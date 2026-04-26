鎌倉市役所（資料写真）栄養十分で元気な赤ちゃんを産んでもらおうと、鎌倉市は４月から１年間、市内の妊婦を対象に独自の精米加工技術を施した栄養価の高いコメを毎月最大１０キロ配送する。昨年に年間約８００人が出生した市内で、受け付け開始から半月ですでに２００人以上の申し込みが殺到しているという。市は２０日、加工米を無償提供する和歌山県内の米加工会社と包括連携協定を結び、母子の健康増進やコメ食促進に取り組