新日本プロレス２５日の広島大会で、ウルフアロン（３０）が「ドン・ファレに負けたら１０００万円」マッチを自らに義務付けた。「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」の１回戦で極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のファレに敗れたウルフは、５月３日福岡大会でリベンジマッチに臨む。しかし２０日後楽園大会では試合後に、サモアンドロップでマットに叩きつけられ?一本?を献上する屈辱…。インターネットテレビ「Ａ