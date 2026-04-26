女子プロレス「スターダム」の?スーパールーキー?フワちゃんが、安納サオリとの一騎打ち（２６日、横浜アリーナ）に向けて背筋を伸ばしている。２人は先月のシンデレラ・トーナメント１回戦で激突し、両者失格となって因縁が勃発。その後横アリでの再戦が決まり、８日後楽園大会の前哨戦で挑発的なダンスを繰り出すと、師匠の葉月から公開説教を食らった。それ以降、フワちゃんは?真面目ファイト?で奮闘している。全ての前哨