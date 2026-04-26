Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトンと超人気インフルエンサーのキム・カーダシアンの熱愛を、有名司会者がバッサリ斬り捨てた。２人は３月末のＦ１日本グランプリ（ＧＰ）前に堂々と?原宿デート?する様子の画像が数多く拡散されて熱愛説が沸騰。７日にはハミルトンがカーダシアンを愛車フェラーリの助手席に乗せる動画を自身のインスタグラムで公開し、事実上の交際発表に至った。その後は連日のようにラブラブの様子が報じ