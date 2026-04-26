DeNA―巨人プロ野球の始球式を務めた女性アスリートに熱い視線が注がれている。25日に横浜スタジアムで行われたDeNA―巨人の試合前、マウンドに立った22歳の正体にネット上のファンからは驚きの声が漏れた。ベイスターズのユニホームを纏い、照れ笑いを浮かべた。マウンドに立ったのは女子プロゴルファーの都玲華だ。自身の名前にちなんだ「385（みやこ）」の背番号で登場。右腕から放たれたボールは大きく逸れ、左打者の後ろ