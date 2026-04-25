アメリカ・フロリダ州のユニバーサル・オーランド・リゾートで、ゲストが逮捕される騒動が発生し、現地で注目を集めています。 発端はパーク内での一見ささいなやり取り。しかし、その後の行動が思わぬ展開を招き、最終的に警察が介入する事態となりました。 「ペンを貸して」から一変した状況 米国での報道によると、逮捕されたのはジェフリー・E・パパとされる男性。この男性はキャストに「