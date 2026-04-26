◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）“新鮮力”が躍動した。巨人は今季初の先発野手全員安打でＤｅＮＡに快勝し貯金を３とした。平山功太内野手（２２）が２回にプロ１号ソロ。５日に支配下選手登録されたばかりの若武者が出場９試合、１９打席目で記念の一発をマークすると、ドラフト５位の小浜佑斗内野手（２４）が３回にプロ初打点となる２点適時二塁打。３回途中から２番手で好救援の又木鉄平投手（２