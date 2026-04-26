◆パ・リーグオリックス４―２日本ハム（２５日・京セラドーム大阪）オリックス・渡部遼人外野手（２６）が好調のオリックスをけん引している。２５日の日本ハム戦（京セラＤ）も「１番・中堅」で先発し、先頭の初回に中前安打。先制のホームを踏んだ。規定打席には及ばないが、打率は３割９分５厘で、すでにプロ初を含む２本のアーチもマーク。プロ５年目の俊足外野手がレギュラー定着へ猛アピールを続けている。渡部が電光