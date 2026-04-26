◆パ・リーグソフトバンク０―５ロッテ（２５日・熊本）恩師との約束を果たすため、この日も腕を振った。ソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪が、０―５の８回に登板。先頭の１番・藤原を空振り三振に仕留めるなど、わずか９球で１回を１安打無失点。「（打順は）特に意識することなく投げることができた」と手応えを口にした。ルーキーで唯一、１軍同行が続いているサイド右腕。開幕１軍入りを決めた際に、大商大時代の冨山