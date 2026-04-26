◆パ・リーグ楽天７―９西武（２５日・楽天モバイル最強）西武・篠原響投手（１９）が２５日、プロ初勝利を挙げた。楽天戦（楽天モバイル最強）に５―５の７回から登板。最速１５６キロの直球で１イニングを３者凡退と圧倒し、直後の８回に味方が４点を勝ち越した。１０代投手の勝利は球団では１９年の平良海馬以来、７年ぶり。救援でマークした２年目での初勝利に「先発で初勝利したかった」としつつ、「でも素直にうれしい