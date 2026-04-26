２月に行われたミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの１１５選手らによるチームジャパン応援感謝パレードが２５日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートペアで日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）＝木下グループ＝はリフトを披露するなど、沿道に集まった約５万人に雄姿を届けて大歓声を浴びた。１７日に引退表明した「りくりゅう」はこの日、プロ転向を表明。「ペアを知ってもらいた