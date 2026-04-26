左足首の負傷で長期離脱中のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が、５月中旬に実戦復帰する可能性が浮上した。２４日にリバプール・スロット監督（４７）が公式サイトで「シーズンの終わりには彼が戻ってくることを期待している」と言及した。２５日の百年構想リーグ・清水―名古屋戦を視察した日本代表・森保一監督（５７）は、５月１５日のＷ杯メンバー発表に向け、近日中に代表メディカルスタッフを現地へ派遣して状態をチェッ