◆パ・リーグオリックス４―２日本ハム（２５日・京セラドーム大阪）２５年２月のキャンプ中、右肘のトミー・ジョン手術を受けることが決まった。筋を通す性格の吉田は、周囲に報告をしていった。古巣・日本ハムにもそれは同じ。新人時代の監督だった栗山英樹ＣＢＯから「そこで気持ちを切らしちゃいかん」とハッパをかけられ、新庄監督からは温かいメッセージが返ってきた。「１年はかかるけど、復帰する姿をしっかり想像し